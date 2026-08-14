Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве в пятницу

В пятницу в Москве будет осенняя погода с температурой до плюс 19 градусов

Температура в Москве 14 августа достигнет плюс 19 градусов без осадков, а средняя суточная температура составит около плюс 14 градусов. Это соответствует показателям первых чисел сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

«В пятницу погоду в Москве будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности ночью осадков не ожидается, днем без существенных осадков», — уточнила эксперт.

Воздух будет двигаться с северо-запада со скоростью десять метров в секунду, а местами порывы ветра достигнут до 12-14 метров в секунду. При этом минимальная температура в Москве ожидается в диапазоне плюс девяти — плюс 11 градусов, а в Московской области — от плюс восьми до плюс 13 градусов. Днем в столице будет от плюс 17 до плюс 19 градусов, а в Подмосковье — от плюс 13 до плюс 18 градусов.

Ранее 13 августа в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.