Дроны ВСУ повредили здание школы в Калужской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Системы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над регионом.

Дроны ВСУ повредили здание школы в Калужской области

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотников в Людиновском округе Калужской области пострадало здание муниципальной школы. Повреждения зафиксировали в остеклении учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам главы области, минувшей ночью системы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над территориями нескольких муниципалитетов, включая Боровский, Кировский, Людиновский и Тарусский округа, а также в районе Калуги и Обнинска.

«По предварительной информации, в результате атаки пострадало остекление муниципального образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Людиновского округа. Пострадавших нет», — сообщил Шапша в своем канале в мессенджере МАКС.

Губернатор добавил, что специалисты уже работают на месте, а местные власти организовали восстановление поврежденных конструкций.

Ранее Следственный комитет России начал расследование после атаки на пассажирский электропоезд в Донецкой Народной Республике. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте.

В СК уточнили, что речь идет о нападении на гражданский состав, совершенном украинскими вооруженными формированиями. В сообщении ведомства указано, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ о террористическом акте.

Сейчас сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также занимаются выяснением личностей возможных участников атаки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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