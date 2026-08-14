Умер основатель Театра танца «Степ», балетмейстер Игорь Петухов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Под его руководством это екатеринбургская труппа дважды становилась чемпионами мира в одноимнном хореографическом стиле.

Умер балетмейстер Игорь Петухов

Фото: ВКонтакте/Театр «Степ» Игоря Петухова Екатеринбург/teatrstepyekaterinburg/Ирина Кадочникова

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В Екатеринбурге умер балетмейстер и основатель Театра танца «Степ» Игорь Петухов. Об этом проинформировала пресс-служба храма искусств на официальной странице театра в социальных сетях.

«С глубокой болью сообщаем, что 13 августа не стало нашего дорогого человека, учителя, руководителя Театра „Степ“ Петухова Игоря Владимировича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Причина смерти названа не была. Дата и место прощания с балетмейстером будет озвучено позднее.

Труппа этого театра под руководством Петухова добилась немалых высот. Коллектив дважды завоевывал звание чемпионов мира по степу. Также екатеринбургские танцоры являются трехкратными чемпионами Европы и шестикратными России. Кроме того, они принимали участие в различных международных соревнованиях и фестивалях, где тоже завоевывали награды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла балерина и актриса Наталья Трубникова. Тело артистки было обнаружено в ее московской квартире в Тверском районе. Ей был 71 год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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