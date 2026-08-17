Опубликованы кадры нападения школьницы на двух сестер в Уфе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 108 0

Пострадавшие девочки уже прооперированы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опубликованы эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения, установленных на улице Высотной в Уфе, где произошло резонансное нападение на двух несовершеннолетних сестер. Об этом сообщает 5-tv.ru.

На опубликованных записях отчетливо видно, как злоумышленница в капюшоне заходит в подъезд жилого дома и направляется в одну из квартир. Именно там, по данным следствия, 16-летняя школьница нанесла ножевые ранения девятилетней и 16-летней девочкам, после чего поспешно покинула место преступления.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов, беглянку задержали практически сразу же после совершения преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы, толкнувшие подростка на столь жестокий поступок.

Медики провели экстренные хирургические вмешательства пострадавшим. Их состояние находится под пристальным вниманием врачей, угрозы жизни, по предварительной оценке, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе разыскивали несовершеннолетнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на двух своих младших сестер. Информация об этом инциденте была опубликована пресс-службой республиканского МВД в официальном канале ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:17
Ни сахара, ни уксуса: секретный рецепт по-настоящему хрустящей квашеной капусты
15:14
Можно лететь? Как извержение вулкана Ключевского отразится на турпотоке
15:11
Смертельная угроза в крови: что такое синдром вдовы и кто рискует от него пострадать
15:06
«Менее развиты»: как использование гаджетов сказывается на здоровье детей
15:00
Школьная классика: как выбрать туфли для мальчика и девочки
14:52
Польза в простых вещах: кардиолог перечислил привычки для здоровья сердца

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Мирно спала в кровати: леопард напал на пенсионерку прямо в ее доме
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео