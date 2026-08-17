Путин поздравил президента Индонезии с Днем независимости Республики

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Сотрудничество государств способствует укреплению стабильности в Азиатко-Тихоокеанском регионе.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/Alexis Sciard; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Индонезии Прабово Субианто с Днем независимости Республики. В телеграмме говорится, что страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Отношения Москвы и Джакарты успешно развиваются, в том числе в рамках объединения «БРИКС», диалога Россия-АСЕАН и других международных структур. Такое сотрудничество способствует укреплению безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин направил председателю КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины освобождения страны от японской оккупации.

День освобождения от японской оккупации в КНДР ежегодно отмечают 15 августа. Он связан с капитуляцией Японии во Второй мировой войне и окончанию ее колониального господства на Корейском полуострове. Праздник в стране является государственным. В этот день по всей республике проходят торжественные мероприятия, в том числе военные парады, а также играются свадьбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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