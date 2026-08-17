Собянин анонсировал кластер медиатехнологий в Сколкове

В Сколкове продолжается активное развитие территории: здесь создается точка притяжения для креативных индустрий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

Первая очередь — Московский кластер видеоигр и анимации — уже действует. В ближайшее время планируют открыть вторую очередь — кластер медиатехнологий. Это пространство объединит разработчиков, продюсеров и технических специалистов, работающих в сфере кино, телевидения, рекламы и цифрового контента.

В этом году завершилось строительство лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 и апарт-отеля для временного проживания медиков, пациентов и их родственников.

Город утвердил проект планировки территории площадью свыше 400 гектаров — это около 2,7 миллиона квадратных метров новой недвижимости. Здесь разместят технопарки, медицинский колледж, R&D-центры, общественно-деловые комплексы, конгрессно-выставочный центр, лаборатории и исследовательские центры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии 1 сентября столичные предприятия наращивают выпуск оборудования, технических средств и мебели, предназначенных для оснащения учебных заведений в различных регионах страны. Промышленники активно расширяют производственные мощности, внедряют инновационные разработки и увеличивают объемы отгрузок в субъекты Федерации.

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