Собянин анонсировал кластер медиатехнологий в Сколкове

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Мэр Москвы сообщил о развитии креативных индустрий и строительстве технопарков на территории инновационного центра.

Собянин о создании кластера медиатехнологий в Сколкове

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Сколкове продолжается активное развитие территории: здесь создается точка притяжения для креативных индустрий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

Первая очередь — Московский кластер видеоигр и анимации — уже действует. В ближайшее время планируют открыть вторую очередь — кластер медиатехнологий. Это пространство объединит разработчиков, продюсеров и технических специалистов, работающих в сфере кино, телевидения, рекламы и цифрового контента.

В этом году завершилось строительство лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 и апарт-отеля для временного проживания медиков, пациентов и их родственников.

Город утвердил проект планировки территории площадью свыше 400 гектаров — это около 2,7 миллиона квадратных метров новой недвижимости. Здесь разместят технопарки, медицинский колледж, R&D-центры, общественно-деловые комплексы, конгрессно-выставочный центр, лаборатории и исследовательские центры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии 1 сентября столичные предприятия наращивают выпуск оборудования, технических средств и мебели, предназначенных для оснащения учебных заведений в различных регионах страны. Промышленники активно расширяют производственные мощности, внедряют инновационные разработки и увеличивают объемы отгрузок в субъекты Федерации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Свежий воздух и чтение газет? Раскрыт способ прожить до 110 лет
18:00
А где памятник? Как выглядит могила отца Филиппа Киркорова
18:00
Принцу Гарри дали «последний шанс» наладить отношения с Карлом III
18:00
Точные линии без ошибок: как выбрать циркуль для школьника
17:55
Певицу Бонни Тайлер похоронили спустя месяц после смерти
17:50
Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Роман с Кличко, потеря дочери и алкоголь: что сгубило умершую в 36 лет Хайден Панеттьери
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео