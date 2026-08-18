В России предложили сделать сентябрь облегченным месяцем учебы в школах

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 13 0

Это позволит детям постепенно погрузиться в образовательный процесс после летних каникул.

Сентябрь для детей начальных классов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Сентябрь в России может стать облегченным учебным месяцем для учеников начальных классов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на автора инициативы — заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.

«Я считаю, что первый месяц учебы, сентябрь, должен быть облегченным. То есть без больших домашних заданий и контрольных, чтобы дети плавно погрузились в учебный процесс после летних каникул. Это должно быть рассчитано на младшие классы», — отметил Гриб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минпросвещения утвердило продолжительность учебного года. Он начнется 1 сентября 2026-го, а завершится 26 мая 2027-го. При этом в министерстве уточнили, что каждая образовательная организация России при разработке календарного учебного графика на год может не только использовать уже созданный федеральный график, но и создать свой собственный, опираясь на рекомендации министерства.

Также 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьную форму. Это, по словам авторов инициативы, должно снизить финансовую нагрузку на родителей при подготовке детей к новому учебному году.

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