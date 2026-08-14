Армия России ударила по станции, используемой для нужд ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Также беспилотниками атакованы два морских буксира, которые сопровождали на Украину сухогрузы с западным вооружением.

Что атаковала армия Россия 14 августа

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Вооруженные силы (ВС) России атаковали железнодорожную станцию порта Измаил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Поражена железнодорожная станция порта Измаил, используемая для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ», — уточнили в министерстве.

Там также добавили, что 13 августа армия России атаковала два морских буксира, находившихся в акватории Черного моря юго-западнее города Николаев. Эти водные транспортные средства использовались для сопровождения в порты Украины морских сухогрузов с западным вооружением ВСУ.

Для нанесения этих ударов военные РФ применили ударные беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России атаковала пункты дислокации украинских боевиков и наемников. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые ВСУ использовали в своих целях. Были нанесены удары и по логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных дронов и их комплектующих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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