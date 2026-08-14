Армия России ударила по 15 судам, действующим в интересах ВСУ

За неделю армия России нанесла удары по 15 морским судам, действующих в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение недели поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ», — проинформировали в министерстве.

Среди них: танкер, семь сухогрузов, два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил (ВМС) Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военнослужащие в течение недели нанесли 14 групповых ударов по объектам на территории Украины. Атакованными целями были предприятия военно-промышленного комплекса, объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Все они работали в интересах ВСУ.

Были поражены и военные аэродромы, производственные цеха и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников, а также объекты морской портовой инфраструктуры.

Также 5-tv.ru писал о том, что российские военные атаковали железнодорожную станцию порта Измаил. Ее использовали для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ.

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