Мнет мякотку: почему кошка топчет лапками одеяло и мурлычет

URА.RU: кошки топчут лапками одеяло из-за инстинктов

Многие владельцы замечали, как их питомец забирается на постель и начинает ритмично перебирать лапами одеяло, издавая при этом громкое мурлыканье. О причинах такого поведения рассказывает URA.RU.

Ветеринарные врачи объяснили, что стоит за этим умилительным ритуалом.

В первую очередь такое поведение связано с «молочным шагом» — инстинктом, заложенным еще в детстве. В первые недели жизни котята мнут лапами живот матери, чтобы стимулировать выработку молока. Этот процесс ассоциируется у них с теплом, сытостью и полной безопасностью.

Кроме того, предки современных кошек в дикой природе разравнивали лапами траву и листья, чтобы устроить комфортное гнездо для сна. Еще одна важная причина — маркировка территории. На подушечках лап у кошек расположены апокринные железы, выделяющие феромоны.

Ритмичное перебирание лапами в сочетании с мурлыканьем стимулирует выработку эндорфинов — гормонов удовольствия. Таким образом кошка снимает напряжение после стрессовых ситуаций и просто расслабляется.

Однако эксперты предупреждают — если «топтание» становится чрезмерно долгим или сопровождается выпусканием когтей до боли, выкусыванием ткани или другими навязчивыми действиями, стоит обратиться к ветеринару или зоопсихологу. Особенно если поведение появилось внезапно на фоне изменений аппетита, активности или сна.

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