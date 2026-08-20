Двери закрываются: в Сеуте выдворяют обезумевших марокканцев

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Мигрантов задерживают и готовят к депортации, но некоторым беженцам все-таки удается скрыться.

Фото, видео: Reuters/Maria Alejandra Cardona; 5-tv.ru

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Мигрантов из Марокко выдворяют власти Сеуты

Масштабную операцию против нелегалов развернули в испанской Сеуте. Город, который давно стал одним из символов европейского миграционного кризиса, сегодня утром фактически оцепили силовики.

Их цель — стихийный палаточный лагерь на пляже. Там, по данным местных властей, находятся почти четыре тысячи мигрантов из Марокко, в их числе женщины и дети. Десятки полицейских машин перекрыли территорию. На месте работает корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

«За моей спиной пляж Трамболин в Сеуте, который две недели был лагерем беженцев. Сегодня утром полиция Испании совместно с гражданской гвардией королевства снесла этот импровизированный лагерь. И тысячи беженцев сейчас ждут своей дальнейшей участи», — сообщил Блохин.

Мигрантов задерживают, распределяют и готовят к депортации. Некоторым беженцам, впрочем, удается сбежать и скрываться в разных районах города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за наплыва марокканцев Сеута буквально оказалась на грани выживания. Сообщается о вспышках кори, туберкулеза, чесотки. Больницы не справляются, а врачи массово увольняются. Одним из главных виновников этой катастрофы называют министра здравоохранения. Как только он появился в городе, жители окружили его машину, а самого чиновника освистали.

Массовый поток беженцев из Марокко устремился в испанскую Сеуту 30 июля. Попытки пересечения границы привели к гибели как минимум 57 человек. Более 60 тысяч нелегалов смогли попасть на территорию Испании, в ответ Мадрид задействовал военные и полицейские силы, которым, в том числе, пришлось применять слезоточивый газ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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