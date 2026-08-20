Загадка витамина B12: как популярная добавка может быть связана с онкологией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Ученые отметили неочевидный симптом наличия злокачественных опухолей.

О чем говорит наличие в организме витамина В12 какая болезнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Наличие витамина В12 в организме может указывать на онкологию

Ученые обнаружили сложную и противоречивую связь между уровнем витамина B12 в организме и развитием злокачественных опухолей. Об этом сообщил портал ScienceAlert.

Исследователи установили, что как чрезмерно высокая, так и слишком низкая концентрация этого нутриента в крови коррелирует с рисками развития онкологии легких, груди, пищевода и толстой кишки.

Традиционно витамин B12 считается незаменимым для человека, так как он участвует в синтезе ДНК, обновлении красных кровяных телец и защите нервных волокон.

Однако новые данные показывают, что при диагностированном раке толстой кишки пациенты с аномально высоким содержанием кобаламина (более 1000 пикограмм на литр) живут в среднем около пяти лет, в то время как люди с нормальными показателями преодолевают порог в 11 лет.

Специалисты из Медицинского отделения Техасского университета проанализировали данные более 37 тысяч пациентов и пришли к выводу, что высокая концентрация B12 в крови часто является не причиной болезни, а ее индикатором или следствием.

Агрессивные опухоли, особенно метастазирующие в печень, могут нарушать механизмы хранения витамина, заставляя орган выбрасывать запасы в кровоток. Кроме того, раковые клетки способны «захватывать» витамин и использовать его в качестве топлива для ускоренного деления.

«Значение повышенного уровня B12 у людей с уже диагностированным раком остается неопределенным и потенциально может быть связано с обратной причинно-следственной связью», — отмечается в научном обзоре 2024 года.

Таким образом, высокие показатели в анализах могут стать важным диагностическим маркером для врачей, указывающим на скрытые патологические процессы.

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