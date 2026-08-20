Неожиданный фактор: из-за чего возникает остановка дыхания во сне

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Постоянный храп, пробуждения с чувством удушья и разбитость по утрам — повод обратиться к врачу.

Что такое апноэ: причины остановки дыухания во сне

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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PNAS: одиночество может повышать риск апноэ

Длительное психосоциальное напряжение и чувство изоляции существенно повышают риск развития опасных остановок дыхания в ночное время. Работа опубликована в научном журнале PNAS.

Специалисты изучили взаимосвязь между хроническим стрессом и апноэ, которое затрагивает около миллиарда взрослых жителей планеты. В ходе экспериментов на крысах было установлено, что социальная изоляция приводит к частым паузам в дыхании и более острой реакции организма на снижение уровня кислорода в крови.

Параллельно ученые проанализировали генетические данные более миллиона человек европейского происхождения. Выяснилось, что люди с предрасположенностью к одиночеству чаще страдают от нарушений сна.

Исследователи подчеркивают, что стресс может быть не только следствием плохой ночи, но и первопричиной серьезного заболевания.

Особое внимание авторы работы уделили половым различиям. У самцов крыс, находившихся в изоляции, эпизоды блокировки дыхательных путей случались в пять раз чаще, чем у самок.

Ученые предполагают, что негативные изменения происходят на уровне нервов и мышц, поддерживающих проходимость глотки. Несмотря на то что избыточный вес остается ключевым фактором риска, эксперты рекомендуют включать управление стрессом в программы профилактики.

Если человек постоянно храпит, просыпается с чувством удушья или ощущает разбитость по утрам, специалисты советуют незамедлительно обращаться к врачу. Своевременная диагностика позволяет эффективно купировать симптомы апноэ.

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