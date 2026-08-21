Захарова иронично прокомментировала украинские санкции против «Маши и Медведя»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 255 0

Трансляция этого мультсериала на территории Незалежной теперь запрещена.

Захарова про санкции против «Маши и Медведя»

Фото: Кадр из м/с «Маша и Медведь», 2009.

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Глава киевского режима Владимир Зеленский уверен, что санкции против мультсериала «Маша и Медведь» повлияют на ситуацию на фронте. Такое предположение ТАСС высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Видимо, Зеленский считает, что только так можно изменить положение дел на фронте», — сказала Захарова.

Нелегитимный президент подписал указ, согласно которому трансляция данного проекта на территории Незалежной запрещена и доступ к его просмотру заблокирован. Данное решение было обосновано тем, что мультсериал якобы несет угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, власти Незалежной ввели санкции против создателей «Маши и Медведя». В частности, против студии Animaccord, продюсера сериала Дмитрия Ловейко и художника-мультипликатора Олега Кузовкова. Всего в указе названы пять физических и четыре юридических лица. Санкции наложены на десятилетний срок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутаты Великобритании потребовали наложить запрет на трансляцию мультсериала «Маша и Медведь». Они потратили почти сутки на просмотр 200 эпизодов проекта, после чего пришли к выводу, что сериал может идеологически влиять на детей.

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