Весь бродвейский спектр: театр на Цветном представил премьеру «Призрак мюзикла, или Что опять не так?»

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На сцене — музыкальные номера из культовых «Чикаго», «Кошек», «Мулен Руж» и «Кабаре».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Театр на Цветном представил премьеру «Призрак мюзикла, или Что опять не так?»

Большая премьера в Московском театре на Цветном. Зрителям представили музыкальную комедию «Призрак мюзикла, или Что опять не так?».

Постановка стала продолжением спектакля «Мамма Мимо». В новом произведении герои — а это театральная труппа — оказались в ситуации, когда на реализацию замысла у них есть всего сутки. Но вместо того, чтобы сдаться, решаются объединить сюжеты и музыкальные номера известных мюзиклов в одно большое представление. Начинается настоящий переполох.

«Если в мюзикле „Мама Мимо“ мы играли с одним мюзиклом — это была „Мама Миа“, то здесь мы решили замахнуться на весь бродвейский спектр. У нас 30 фрагментов из всех великих мюзиклов, которые шли в России», — сказала режиссер-постановщик музыкальной комедии «Призрак мюзикла, или Что опять не так?» Анна Шевчук.

На сцене соединяются музыкальные номера из легендарных «Чикаго», «Кошек», «Мулен Руж» и «Кабаре». Знакомые многим мотивы получают неожиданное прочтение. Получается одновременно пародия на знаменитые мюзиклы и самостоятельное большое шоу — с юмором, музыкой и неожиданными поворотами.

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