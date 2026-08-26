Никаких пробок на орбите Луны: в НАСА придумали способ парковки космических кораблей

НАСА разработало методы управления кораблями на орбите Луны

Исследователи НАСА, Техасского университета A&M и Университета Пердью разработали способы управления сразу несколькими космическими кораблями возле будущей станции Gateway на орбите Луны. Для этого ученые провели тысячи компьютерных симуляций. Об этом сообщает Popular Science со ссылкой на исследование в Acta Astronautica.

Gateway должна стать транспортным узлом для астронавтов, грузов и научного оборудования. Одной из главных задач станет организация движения кораблей, если несколько аппаратов одновременно направятся к станции.

На Земле самолет может ждать разрешения на посадку, находясь в зоне ожидания. В космосе ситуация сложнее: любой аппарат постоянно движется по орбите. Поэтому корабль необходимо удерживать достаточно далеко от других объектов для безопасности, но одновременно не слишком далеко от места стыковки, чтобы не расходовать лишние ресурсы.

Во время моделирования специалисты учитывали в том числе возможные ошибки навигации и неполадки двигателей. В результате они определили несколько маневров, которые позволят аппаратам безопасно ждать своей очереди около Gateway. Если кораблей станет больше, такие схемы можно будет комбинировать.

Сама станция будет двигаться по сильно вытянутой орбите вокруг Луны. В одной точке она пройдет менее чем в 1,6 тысячи километров от северного полюса спутника, а затем удалится примерно на 64 тысяч километров за южный полюс. Такой маршрут позволяет экономить топливо и поддерживать связь с Землей, но требует особенно точных расчетов.

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