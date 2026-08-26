Никаких пробок на орбите Луны: в НАСА придумали способ парковки космических кораблей

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Специалисты рассчитали, как несколько аппаратов смогут безопасно ждать своей очереди.

НАСА разработало схему движения кораблей у лунной станции

Фото: www.globallookpress.com/Nasa/Nasa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

НАСА разработало методы управления кораблями на орбите Луны

Исследователи НАСА, Техасского университета A&M и Университета Пердью разработали способы управления сразу несколькими космическими кораблями возле будущей станции Gateway на орбите Луны. Для этого ученые провели тысячи компьютерных симуляций. Об этом сообщает Popular Science со ссылкой на исследование в Acta Astronautica.

Gateway должна стать транспортным узлом для астронавтов, грузов и научного оборудования. Одной из главных задач станет организация движения кораблей, если несколько аппаратов одновременно направятся к станции.

На Земле самолет может ждать разрешения на посадку, находясь в зоне ожидания. В космосе ситуация сложнее: любой аппарат постоянно движется по орбите. Поэтому корабль необходимо удерживать достаточно далеко от других объектов для безопасности, но одновременно не слишком далеко от места стыковки, чтобы не расходовать лишние ресурсы.

Во время моделирования специалисты учитывали в том числе возможные ошибки навигации и неполадки двигателей. В результате они определили несколько маневров, которые позволят аппаратам безопасно ждать своей очереди около Gateway. Если кораблей станет больше, такие схемы можно будет комбинировать.

Сама станция будет двигаться по сильно вытянутой орбите вокруг Луны. В одной точке она пройдет менее чем в 1,6 тысячи километров от северного полюса спутника, а затем удалится примерно на 64 тысяч километров за южный полюс. Такой маршрут позволяет экономить топливо и поддерживать связь с Землей, но требует особенно точных расчетов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет
22:03
Без сита нельзя! Шеф-повар поделился рецептом идеальных сырников

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео