В Непале выросло число пропавших без вести после мощного наводнения

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 51 0

Также раскрыто число погибших в результате стихийного бедствия.

Наводнение в Непале 2026 — сколько погибли и пропали

Фото: Reuters/Navesh Chitrakar

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Пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале числятся уже 1,9 тысячи человек. Об этом сообщило информационное агентство The New York Times.

В издании также отметили, что обрушившееся на азиатскую страну стихийное бедствие привело к гибели около 580 человек. При этом авторы подчеркивают, что новые сведения о масштабах катастрофы продолжают поступать.

Трагедия затронула и соседний Тибет, где на китайской стороне границы числятся пропавшими свыше 500 человек. Кроме того, подтверждены пять летальных исходов.

Мощное наводнение внезапно обрушилось на север Непала 26 августа. В результате стихии серьезно пострадал пользующийся спросом у путешественников район Расува. По словам главы МИД страны, причиной стихии стали землетрясение и последовавший за ним оползень, спровоцировавшие резкий подъем уровня воды в реке Бхоте-Коши.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Непале из-за наводнения без вести пропали семь граждан России. Кроме того, в министерстве иностранных дел РФ призвали россиян отказаться от визитов в пострадавшие от бедствия районы этой страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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