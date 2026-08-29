«Мста-С» уничтожила полевой пункт управления ВСУ в Запорожской области

Расчет САУ 2С19 «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожил полевой пункт управления ВСУ в Запорожской области. Координаты объекта артиллеристам передали средства воздушной разведки после уточнения его расположения. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив данные, расчет выдвинулся на подготовленную огневую позицию и навел орудие на цель. После пристрелочного выстрела специалисты скорректировали огонь, а вторым снарядом добились попадания. Всего по пункту управления выпустили пять снарядов с дистанции до 20 километров.

Командир орудия с позывным «Подрез» рассказал, что для выполнения задач артиллеристы используют несколько подготовленных огневых точек и регулярно меняют позиции.

В результате огневого поражения полевой пункт управления ВСУ был уничтожен. Это нарушило координацию подразделений противника на данном участке Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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