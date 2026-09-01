В России стартовал проект для защиты подростков от вербовщиков в сети

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О его задачах во время рабочей поездки в Омск рассказала Валентина Матвиенко.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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В День знаний в России стартовал общероссийский проект «Выход 31». О его задачах во время рабочей поездки в Омск рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Инициатива призвана помочь подросткам, которых пытаются вовлечь в преступную деятельность с помощью манипуляций, угроз и психологического давления. Проект объясняет, как распознать попытку вербовки, отказаться от опасного задания и вовремя обратиться за помощью.

«Очень доступным, понятным языком ребятам рассказывают, как надо себя вести, когда мошенники появляются. На примерах показывают, говорят о судьбе тех ребят, которые поддались. Надо уберечь наших детей вообще от действий преступников, мошенников, которые идут из недружественных стран в большинстве», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также в Омске Валентина Матвиенко открыла новую школу. Спикеру Совета Федерации показали два спортивных зала, библиотеку с современным оборудованием и оснащенные учебные классы.

Особое внимание Валентина Матвиенко уделила организации школьного питания — изучила меню и блюда, которые будут подавать учащимся. А уже на торжественной линейке поздравила школьников с Днем знаний.

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