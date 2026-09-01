Не ради пятерок: педагог объяснил, почему оценки вредят учебе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Погоня за идеальным дневником может привести к неожиданным последствиям.

Как заставить ребенка хорошо учиться и стоит ли это делать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Психолог Ахмадуллин: давление на ребенка из-за оценок вредит детской психике

Родительское требование всегда получать только высшие оценки способно не мотивировать школьника, а, наоборот, лишить его интереса к учебе. Вместо желания разобраться в предмете ребенок начинает сосредотачиваться на том, как избежать ошибки и не получить плохую отметку. Об этом рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, при чрезмерном внимании к оценкам учебный процесс превращается для ребенка в гонку за результатом. В такой ситуации школьник может запоминать материал лишь ради контрольной, не пытаясь понять тему, или искать способы получить правильный ответ без глубокого освоения знаний.

«Если ребенок понимает, что четверка — это плохо, он постепенно начинает бояться любой ошибки», — объяснил Ахмадуллин.

Эксперт отметил, что страх неудачи мешает развитию: дети реже задают вопросы, избегают сложных заданий и выбирают только те задачи, где уверены в успешном результате. При этом именно ошибки помогают формировать самостоятельное мышление и учат находить решения.

Постоянное давление из-за оценок также может стать причиной эмоционального напряжения. Тревога перед проверочными работами, переживания из-за неидеального результата и страх реакции родителей постепенно превращают школу в источник стресса.

Педагог советует взрослым обращать внимание не только на итоговую отметку, но и на сам процесс обучения. Вместо вопросов о том, почему ребенок получил не высший балл, лучше интересоваться, что оказалось сложным, чему он научился и какие выводы сделал после ошибки.

Так школьник начинает видеть собственный прогресс и понимать, что трудности являются частью получения знаний, а не признаком неудачи.

«Нам нужен не аттестат, заполненный пятерками, а человек, который умеет и хочет учиться. Это разные вещи», — заключил эксперт.

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