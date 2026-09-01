Массовая гибель собак после вакцины против бешенства: кто за это ответит

Прививка «Мультикан-8» должна была защитить питомцев, но вместо этого убила. За считанные дни десятки собак в Ярославской области скончались после укола одной и той же серии.

Хозяева в ужасе публикуют видео: питомцы кусают себя, опухают, теряют способность ходить. Ветеринары бессильны, производитель отзывает партию, но в интернете препарат по‑прежнему продаётся. Как уберечь своего питомца — смотрите в программе Пятого канала «Страна советов».

Массовая гибель собак после прививки

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Массовая гибель домашних животных: владельцы питомцев в ужасе пересказывают друг другу главную новость недели. Самым пугающим стал тот факт, что началось все после стандартной вакцинации.

«Все это сопровождалось диким визгом собаки, после чего она начала просто эту лапу стала грызть сама себе… разгрызла эту лапу до крови. Смотреть было на это, конечно, невозможно», — рассказала хозяйка погибших собак Юлия Гончарова.

В соцсетях масса фотографий и видео страдающих животных. Для кого-то из них эти снимки стали последними…

Юлия делала прививки собакам по графику. Препарат никогда не вызывал негативной реакции.

«Мы ежегодно их прививали, на самом деле, и всегда прививали вакциной „Мультикан-8“. И в целом нареканий по данной вакцине никогда не было», — объяснила Гончарова.

Но в этот раз питомцы сгорели за несколько дней. Ветеринары сами в ужасе разводили руками.

«Они сами не понимали, что происходит с животным, и никаких рекомендаций даже… Не то чтобы рекомендаций, никаких заключений, явных диагнозов вывести собаке не могли, чтобы понять, какой дальнейший протокол лечения можно использовать», — поделилась подробностями Юлия.

Истории владельцев собак как под копирку. Шпиц Алевтины стал вести себя подозрительно сразу после укола.

«У собаки было сильное слюноотделение, она подгибала левую лапу и очень тяжело дышала. В нашей ветеринарной клинике посмотрели собаку и сказали: „А у вас, наверное, на лапке просто натоптыш. Она подушечку натерла“. Намазали мазью лапу, сделали обезболивающее и отправили домой», — рассказывала хозяйка погибшего шпица Алевтина Медовикова.

К сожалению, ветврач ошибался. Вскоре питомец Алевтины тоже умер. И сейчас самое главное понять, что же на самом деле убило этих животных.

Что убило питомцев

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Случаи гибели питомцев после вакцинации зафиксированы преимущественно в Ярославской области. Те собаки, которым удалось выжить, прошли через мучения той же симптоматики: зуд на месте прививки, аллергический отек, сильнейшую боль. Всех объединяет одно — вакцинация от бешенства одним и тем же препаратом. Вопрос встал остро: а можно ли вообще прививать этим животных?

«Официально наша клиника сделала запрос на фирму-производитель с уточнением ситуации, где, собственно говоря, производитель рекомендует в связи со сложившейся обстановкой временно приостановить применение конкретной серии вакцины, но не изымать полностью», — рассказывает ветеринар Николай Комаров.

Команда «Страны советов» тоже связалась с производителем. На момент подготовки сюжета компания уже начала проверку.

«Конкретная вакцина выпускается более 30 лет. В год продается более двух миллионов доз этой вакцины. И такая ситуация за все это время случилась впервые. У нас сейчас поступили рекламации и отзывы 20-й серии вакцины „Мультикан“. Для того чтобы минимизировать возможные риски, мы с рынка отзываем смежные серии препаратов: вакцину „Мультикан-8“ серии 21 и „Мультикан-6“ серии 12», — рассказал заместитель директора производства лекарственных препаратов Евгений Шемельков.

«Страна советов» исследовала несколько сайтов и выяснила: несмотря на отзыв, маркетплейсы продолжили продавать даже ту серию, которая, возможно, и вызвала смертельные побочки. Но что могло произойти с препаратом, который уже не первый год используется в ветеринарии?

«Если вакцина хранилась недоброкачественным образом… Но в таком случае никаких тяжелых последствий в виде гибели животного происходить не будет. Вторая озвученная причина — это нарушение стерильности вакцины, то есть наличие каких-то патогенных условно бактерий в вакцинальном препарате. Третья теория, которая озвучивается, — это нарушение инактивации вируса бешенства», — подчеркнул ветеринар.

Что будет при полном отказе от вакцинации животного

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак для профилактики чумы, аденовирусных инфекций и бешенства. В июне компания-производитель опубликовала исследование, которое подтверждает безопасность препарата. У всех испытуемых сформировался иммунитет.

Россельхознадзор и прокуратура заявили о проверке предприятия. Но пока эксперты выясняют, что именно стало причиной, люди боятся прививать своих собак. И здесь важно понимать, что у вируса бешенства очень высокий процент летальности. Не прививаться — значит подвергать угрозе себя, животное и окружающих.

«У пациента появляются симптомы поражения центральной нервной системы, симптомы энцефалита. Когда все общие инфекционные симптомы человека беспокоить перестают, появляются характерные для бешенства симптомы, такие как аквафобия, акустикофобия, аэрофобия», — объясняет инфекционист Кирилл Шаповалов.

Если симптомы уже проявились — выхода нет. На этой стадии заболевание считается неизлечимым.

Чтобы минимизировать риски, закрепите своего питомца за одной клиникой, где регулярно проводят качественный осмотр и знают весь анамнез, в том числе склонность к аллергии. Изучайте состав и действие препаратов, кроме того, вы всегда имеете право запросить сертификат, данные о сроке годности и маркировке.