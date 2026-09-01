Захарова: рекомендация покинуть Киев для дипломатов остается в силе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Москва объяснила сохранение предупреждения изменением ситуации вокруг военных объектов Украины.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Friedemann Kohler; 5-tv.ru

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Рекомендация российского МИД иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев по-прежнему остается актуальной. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, связав это с переходом Вооруженных сил России к регулярным ударам по военной инфраструктуре Украины.

«Не теряет, а наоборот сохраняет актуальность рекомендация министерства иностранных дел России, она была сделана еще в мае текущего года, — всему дипломатическому корпусу, иностранным гражданам в Киеве эвакуироваться в связи с переходом российских Вооруженных сил к систематическому и последовательному нанесению ударов по военной инфраструктуре Украины», — сказала Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

Представитель МИД также заявила, что действия российской стороны являются ответом на, как она выразилась, усиление атак киевских властей по жилым районам и гражданским объектам российских регионов.

XI Восточный экономический форум во Владивостоке пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года под темой «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Главный акцент мероприятия в этом году будет сделан не только на инвестициях и экономических показателях, но и на создании комфортных условий для жизни в регионе. В центре внимания окажутся развитие городов, обновление инфраструктуры, образование, внедрение технологий, рынок труда и новые возможности для жителей Дальнего Востока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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