Какие книги читать детям? Минпросвещения подготовило новый список

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Школьники смогут познакомиться с классикой, сказками и историями о важных жизненных темах.

Список для внеклассного чтения школьников 2026 год что в нем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минпросвещения составило список книг для внеклассного чтения школьников

Минпросвещения России подготовило перечень произведений для внеклассного чтения учеников 1–4-х классов. В него вошли сказки, рассказы и небольшие повести, посвященные природе, семье, дружбе и приключениям.

В ведомстве отметили, что среди рекомендованных книг оказались произведения Валентина Катаева «Цветик-семицветик», Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», а также зарубежная литература — «Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна и «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф.

Кроме того, в программу литературного чтения для младших школьников уже включены произведения российских авторов. Среди них — «Посидим в тишине» Елены Благининой, «Моя Вообразилия» Бориса Заходера, «За что я люблю маму» Анатолия Митяева, «Сто фантазий» Юнны Мориц, «Три товарища» Валентины Осеевой, рассказы Михаила Пришвина, Владимира Сутеева, Льва Толстого и Константина Ушинского.

Также детям предлагают познакомиться с русскими народными сказками, среди которых «Лисица и тетерев» и «Лиса и рак».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Рецепты соусов из помидоров на зиму: 4 хита — аджика, сацебели, икра и домашний кетчуп
17:26
Патрушев поручил проверить правила учета животных в личных подсобных хозяйствах
17:20
Заготавливаем помидоры на зиму: лучший рецепт домашних вяленых томатов в масле
17:17
Невролог предупредила родителей о рисках перегрузок у школьников в сентябре
17:10
На вкус как ананас: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи к Новому году
17:07
Сергей Собянин поздравил московских школьников и студентов с Днем знаний

Сейчас читают

Валерия Гай Германика пришла на школьную линейку с алкоголем: что ей за это грозит
«Даже я не способна спеть такую ерунду»: Бузова высмеяла творчество Ярушина
Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео