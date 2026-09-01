Какие книги читать детям? Минпросвещения подготовило новый список

Минпросвещения составило список книг для внеклассного чтения школьников

Минпросвещения России подготовило перечень произведений для внеклассного чтения учеников 1–4-х классов. В него вошли сказки, рассказы и небольшие повести, посвященные природе, семье, дружбе и приключениям.

В ведомстве отметили, что среди рекомендованных книг оказались произведения Валентина Катаева «Цветик-семицветик», Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», а также зарубежная литература — «Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна и «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф.

Кроме того, в программу литературного чтения для младших школьников уже включены произведения российских авторов. Среди них — «Посидим в тишине» Елены Благининой, «Моя Вообразилия» Бориса Заходера, «За что я люблю маму» Анатолия Митяева, «Сто фантазий» Юнны Мориц, «Три товарища» Валентины Осеевой, рассказы Михаила Пришвина, Владимира Сутеева, Льва Толстого и Константина Ушинского.

Также детям предлагают познакомиться с русскими народными сказками, среди которых «Лисица и тетерев» и «Лиса и рак».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.