Кадровые перестановки в Эстонии: пресс-секретарь Каи Каллас покинула пост

Пресс-секретарь Каи Каллас покинула пост

Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью 1 сентября сообщила о том, что пресс-секретарь Каи Каллас Анита Хиппер покинула свой пост.

Пинью также отметила сложность замены сотрудника при такой кадровой перестановке:

«Было трудно найти специалиста, который ее заменит»

Хиппер регулярно делала антироссийские заявления и многократно высказывалась по поводу ситуации на Украине.

Новым ведущим представителем внешнеполитической службы ЕС назначен австриец Кристиан Виганд. За плечами дипломата - более десяти лет работы в структурах Еврокомиссии в Австрии.

Сама Анита Хиппер на последнем брифинге появилась в солнцезащитных очках. По ее словам, выбор аксессуара был обусловлен врачебными предписаниями, а не сокрытием эмоций после ее ухода с поста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кая Каллас призывала усилить санкционное давление на Россию осенью. Ее заявление было сделано в рамках Дня независимости Украины. По ее мнению, ужесточение санкционных мер приведет к завершению конфликта на Украине.

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