«Получите, распишитесь»: жительнице Воронежской области выдали паспорт спустя почти 30 лет

Жительнице Воронежской области выдали паспорт спустя почти 30 лет

Жительница Воронежской области получила паспорт спустя почти 30 лет После получения документа трое детей Веры Данченко 1 сентября впервые пошли в школу. Об этом адвокат Александр Зорин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

История женщины получила широкий резонанс в ноябре 2025 года. Тогда СМИ сообщали, что Данченко на протяжении 28 лет не имела паспорта и полиса. Из-за отсутствия документов ее троих детей в возрасте 12, девяти и шести лет не принимали в школу.

Оформить паспорт женщине долгое время не удавалось из-за невозможности подтвердить ее личность. После рождения Данченко ее мать исчезла, а сведения о рождении не сохранились.

Помочь семье ранее пообещала уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина вместе с сотрудниками уполномоченных органов.

Как уточнил Зорин, при оформлении документа возникли сложности. В частности, потребовалось разобраться с положением закона о гражданстве, поскольку мать Данченко родилась не на территории РСФСР.

В итоге история с получением паспорта завершилась благополучно, а дети женщины 1 сентября впервые пошли в школу.

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