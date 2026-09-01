«Получите, распишитесь»: жительнице Воронежской области выдали паспорт спустя почти 30 лет

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 33 0

Оформить паспорт женщине долгое время не удавалось из-за невозможности подтвердить ее личность.

Россиянка выдали паспорт спустя почти 30 лет

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Жительнице Воронежской области выдали паспорт спустя почти 30 лет

Жительница Воронежской области получила паспорт спустя почти 30 лет После получения документа трое детей Веры Данченко 1 сентября впервые пошли в школу. Об этом адвокат Александр Зорин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

История женщины получила широкий резонанс в ноябре 2025 года. Тогда СМИ сообщали, что Данченко на протяжении 28 лет не имела паспорта и полиса. Из-за отсутствия документов ее троих детей в возрасте 12, девяти и шести лет не принимали в школу.

Оформить паспорт женщине долгое время не удавалось из-за невозможности подтвердить ее личность. После рождения Данченко ее мать исчезла, а сведения о рождении не сохранились.

Помочь семье ранее пообещала уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина вместе с сотрудниками уполномоченных органов.

Как уточнил Зорин, при оформлении документа возникли сложности. В частности, потребовалось разобраться с положением закона о гражданстве, поскольку мать Данченко родилась не на территории РСФСР.

В итоге история с получением паспорта завершилась благополучно, а дети женщины 1 сентября впервые пошли в школу.

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