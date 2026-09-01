Захарова пообещала ответ Германии на закрытие Русского дома и генконсульства

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 40 0

Москва намерена ответить на решения Берлина, которые российская сторона считает антироссийскими.

Захарова пообещала ответ Германии на закрытие Русского дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство РФ в Бонне. Дипломат назвала действия Берлина поводом для дальнейшего обострения отношений с Москвой.

По словам Захаровой, немецкие власти пошли на такой шаг под «абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом». Она считает, что Русский дом и генконсульство РФ в Бонне давно не давали покоя Берлину, который в итоге нашел повод для их закрытия.

Дипломат также обвинила Германию в разжигании украинского конфликта и участии в терактах. Захарова подчеркнула, что Москва намерена отвечать на все антироссийские решения немецких властей.

Отдельно представитель МИД России заявила, что Берлин не представил доказательств выдвигаемых против Москвы обвинений. По ее словам, таких доказательств «нет и быть не может».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:37
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин потребовал от Пашиняна ясности по ЕС и напомнил о миллиардах
20:30
Кадровые перестановки в Эстонии: пресс-секретарь Каи Каллас покинула пост
20:20
Исследование: 83% россиян хотят зарабатывать на видеоблогинге
20:10
Многополярность в тренде: на саммите ШОС обсудили, каким будет мир после глобальных потрясений
20:00
Тухлое мясо заливали уксусом: шокирующие результаты проверки шаурмичных
19:52
Захарова пообещала ответ Германии на закрытие Русского дома и генконсульства

Сейчас читают

Россиян попросили не носить кур в МФЦ
Валерия Гай Германика пришла на школьную линейку с алкоголем: что ей за это грозит
Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео