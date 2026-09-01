Захарова пообещала ответ Германии на закрытие Русского дома и генконсульства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство РФ в Бонне. Дипломат назвала действия Берлина поводом для дальнейшего обострения отношений с Москвой.

По словам Захаровой, немецкие власти пошли на такой шаг под «абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом». Она считает, что Русский дом и генконсульство РФ в Бонне давно не давали покоя Берлину, который в итоге нашел повод для их закрытия.

Дипломат также обвинила Германию в разжигании украинского конфликта и участии в терактах. Захарова подчеркнула, что Москва намерена отвечать на все антироссийские решения немецких властей.

Отдельно представитель МИД России заявила, что Берлин не представил доказательств выдвигаемых против Москвы обвинений. По ее словам, таких доказательств «нет и быть не может».

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