Стало известно, за кого успела тайно выйти замуж и сразу развестись Пуговка

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Василиса Власова
Василиса Власова 35 0

Фиктивным супругом актрисы оказался артист цирка.

Кто стал мужем Пуговки из «папиных дочек»?

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса Екатерина Старшова, которая редко балует поклонников откровениями из личной жизни,  неожиданно призналась в том, что она успела не только выйти замуж, но и развестись. Имени таинственного избранника, который на максимально короткий срок стал ее официальным супругом,  артистка не назвала. Но разве утаишь шило в мешке, если ты публичный человек?

тексттекст. Instagram*/ toosad_katerinas

Старшова — не только актриса, но и фигуристка. Сейчас Екатерина выступает на круизных лайнерах. По внутреннему регламенту судна, совместное проживание партнеров разрешено только законным супругам. Именно это правило и подтолкнуло Старшову к регистрации брака.

«Свадьба была самым доступным способом упростить оформление совместного проживаения на круизном лайнере. Да, там свои правила» — пояснила актриса.

Оказалось, фиктивным избранником Старшовой оказался 28-летний фигурист и артист цирка Василий Галанкин. Спортсмен состоит в труппе международной компании Willy Bietak Productions, которая специализируется на постановке ледовых шоу.

Первый совместный снимок с Галанкиным повзрослевшая звезда ситкома опубликовала еще в 2018 году. А выступала вместе на льду пара вплоть до прошлого года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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