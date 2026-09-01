Стало известно, за кого успела тайно выйти замуж и сразу развестись Пуговка

Актриса Екатерина Старшова, которая редко балует поклонников откровениями из личной жизни, неожиданно призналась в том, что она успела не только выйти замуж, но и развестись. Имени таинственного избранника, который на максимально короткий срок стал ее официальным супругом, артистка не назвала. Но разве утаишь шило в мешке, если ты публичный человек?

текст. Instagram*/ toosad_katerinas

Старшова — не только актриса, но и фигуристка. Сейчас Екатерина выступает на круизных лайнерах. По внутреннему регламенту судна, совместное проживание партнеров разрешено только законным супругам. Именно это правило и подтолкнуло Старшову к регистрации брака.

«Свадьба была самым доступным способом упростить оформление совместного проживаения на круизном лайнере. Да, там свои правила» — пояснила актриса.

Оказалось, фиктивным избранником Старшовой оказался 28-летний фигурист и артист цирка Василий Галанкин. Спортсмен состоит в труппе международной компании Willy Bietak Productions, которая специализируется на постановке ледовых шоу.

Первый совместный снимок с Галанкиным повзрослевшая звезда ситкома опубликовала еще в 2018 году. А выступала вместе на льду пара вплоть до прошлого года.

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