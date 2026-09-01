Исследование: 83% россиян хотят зарабатывать на видеоблогинге

83% россиян хотели бы получать доход от видеоконтента, а 6% уже сделали блог полноценным источником заработка. Такие результаты показало исследование VK Видео и агентства Hate, проведенное в рамках запуска обновленной программы монетизации платформы.

Опыт создания контента есть почти у 60% участников опроса. Из них 14% публикуют материалы регулярно, 27% делают это время от времени, а 19% раньше пробовали вести блог, но прекратили. Главной мотивацией для авторов остается финансовая составляющая: 65% хотят увеличить доход, еще 44% рассчитывают превратить хобби в заработок.

Цели при создании контента различаются по возрастным группам. Среди подростков 14–17 лет 30% респондентов считают важной возможность стать заметными. В возрасте от 18 до 34 лет 23% опрошенных заинтересованы прежде всего в развитии личного бренда. Среди россиян старше 55 лет 41% рассматривает блог как способ делиться собственным опытом и экспертизой.

Наиболее востребованной темой для начала видеоблога оказались путешествия — их выбрали 25% участников исследования. Далее идут еда и кулинария с 22% и юмор с 20%. Молодежь чаще интересуется играми, лайфстайлом, реакциями и обзорами, тогда как старшая аудитория выбирает кулинарию, темы регионов проживания, знания и опыт.

При этом потенциальным авторам не хватает практической поддержки. 52% респондентов считают, что им пригодилась бы простая инструкция с описанием первых шагов. Помощь в продвижении хотели бы получить 41%, поддержку платформы для начинающих авторов — 34%, а более удобные инструменты для съемки и монтажа — 32%.

Потребность в такой поддержке особенно выражена за пределами крупнейших городов. В селах и поселках регулярно публикуют контент 6% опрошенных. В Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках этот показатель находится на уровне 17–19%.

Директор по инфлюенс-маркетингу Hate Agency Анастасия Дезорцева считает, что для заработка автору важно сочетать качество контента, стабильные охваты и понятную специализацию. По ее словам, лайфстайл позволяет органично интегрировать продукты, юмор — превращать рекламу в креатив, а узкая тематика может повысить ценность автора для профильных брендов. Начинающим блогерам она также рекомендует самим обращаться к агентствам и предоставлять статистику своих площадок.

Исследование проводилось в 2026 году методом онлайн-опроса (CAWI). В нем приняли участие две тысячи респондентов из разных регионов России.

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