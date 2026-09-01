Концертные платья Эдиты Пьехи включили в Госмузейфонд России

|
Василиса Власова
Василиса Власова 27 0

Наряды наглядно демонстрируют, насколько изящной и стройной была легендарная артистка.

Сценические образы Эдиты Пьехи стали музейным достоянием

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Около 20 концертных платьев 89-летней народной артистки официально стали частью Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вместе с нарядами в коллекцию вошли афиши, пластинки и даже эксклюзивная реклама духов «Эдита Пьеха».

Основоположником сценического образа певицы был советский модельер Вячеслав Зайцев. Именно он подарил певице узнаваемый стиль с летящими, почти невесомыми силуэтами. Позже его традицию продолжили ленинградские и петербургские дизайнеры Нонна Меликова и Ирина Танцурина, которые также шили для Пьехи концертные наряды. Сегодня по этим платьям, ставшим музейными экспонатами, можно судить о развитии концертного костюма на отечественной сцене.

«По этим платьям можно оценить, какой стройной была Эдита Станиславовна. А еще концертные платья говорят о ее бережном отношении к вещам. На некоторых видны следы ремонта. А еще видно, как платья выцветали под мощными сценическими софитами», — рассказала хранитель музея Ольга Щербакова.

Ранее 5-tv.ru писал о возвращении Эдиты Пьехи на сцену Санкт-Петербурга в честь 90-летнего юбилея.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Массовая гибель собак после вакцины против бешенства: кто за это ответит
23:32
Путин назвал угрозы Зеленского в адрес российских авиакомпаний заявкой на гостерроризм
23:18
Путин заявил о том, что у ВСУ нет перспектив
23:15
Диана Аверина поделилась первым фото новорожденного сына
23:00
«Озеро зарастает камышом»: Мишустин проверил смекалку школьников в День знаний
23:00
Эрдоган предложил Путину вместе запустить АЭС «Аккую»

Сейчас читают

Россиян попросили не носить кур в МФЦ
Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше
Лунный компас клева: календарь рыбака на сентябрь 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео