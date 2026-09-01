Концертные платья Эдиты Пьехи включили в Госмузейфонд России

Около 20 концертных платьев 89-летней народной артистки официально стали частью Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вместе с нарядами в коллекцию вошли афиши, пластинки и даже эксклюзивная реклама духов «Эдита Пьеха».

Основоположником сценического образа певицы был советский модельер Вячеслав Зайцев. Именно он подарил певице узнаваемый стиль с летящими, почти невесомыми силуэтами. Позже его традицию продолжили ленинградские и петербургские дизайнеры Нонна Меликова и Ирина Танцурина, которые также шили для Пьехи концертные наряды. Сегодня по этим платьям, ставшим музейными экспонатами, можно судить о развитии концертного костюма на отечественной сцене.

«По этим платьям можно оценить, какой стройной была Эдита Станиславовна. А еще концертные платья говорят о ее бережном отношении к вещам. На некоторых видны следы ремонта. А еще видно, как платья выцветали под мощными сценическими софитами», — рассказала хранитель музея Ольга Щербакова.

Ранее 5-tv.ru писал о возвращении Эдиты Пьехи на сцену Санкт-Петербурга в честь 90-летнего юбилея.

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