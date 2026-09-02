«Я у Кати живу»: SHAMAN рассказал о жилищном вопросе после свадьбы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Певец намерен выбрать себе дом или квартиру, но пока что ютится у супруги.

Где живет SHAMAN

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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SHAMAN заявил, что после свадьбы живет у Мизулиной

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный, как SHAMAN, после свадьбы живет у своей жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Собственной квартиры у артиста пока нет. Об этом певец заявил в интервью KP.RU.

«Пока не купил. Я у Кати живу. Надо что-то приобрести, но на это нужно время. Это же целая история. Выбирать, ездить», — поделился SHAMAN.

По словам Дронова, он пока не знает, чего хочет — купить загородный дом или квартиру. Ему важно, чтобы недвижимость была расположена недалеко от работы. К примеру, если купить загородную резиденцию, возникнет вопрос, кто будет за ней присматривать, ведь Екатерина тоже все время работает, отметил Ярослав.

«Пока я гол как сокол. Мой дом — вся Россия», — добавил певец.

У SHAMAN есть дочь Варвара от первого брака. Ранее артист рассказал о том, как защищает ее от грязи шоу-бизнеса.

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