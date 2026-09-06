Боты-сердцееды: как мошенники обманывают молодежь через сервисы знакомств

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Киберпреступники все чаще используют ИИ в своих схемах.

Мошенники обманывают россиян через сайты знакомств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Мошенники начали обманывать молодежь через сервисы знакомств

Мошенники все чаще используют сайты для знакомств, чтобы обманывать россиян. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

Он пояснил, что злоумышленники с помощью искусственного интеллекта создают специальных ботов, которые в дальнейшем общаются с потенциальными жертвами на платформах для знакомств.

Станислав Кузнецов отметил, что такие программы могут вести полноценный диалог с живым человеком. Они, например, умеют не только отвечать на вопросы, но и задавать встречные, создавая тем самым иллюзию заинтересованности.

Постепенно беседа перетекает в нужную для мошенников плоскость: бот-сердцеед либо просит деньги, либо крупные подарки. Жертвами такой схемы могут стать не только подростки, но и взрослые.

Ранее МВД РФ предупредило россиян о новой схеме мошенников с фейковым взломом Госуслуг. Перед тем как начать «обрабатывать» жертву, злоумышленники отправляют ей видео с имитацией взлома личного аккаунта, после чего связываются с потерпевшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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