Захарова: Россия даст разрушительный ответ на эскалацию на Балтике

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Представитель МИД предупредила инициаторов «безумных антироссийских авантюр», что реакция Москвы будет решительной.

Как Россия ответит на эскалацию на Балтике — заявление МИД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст жесткий и разрушительный ответ в случае дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике. Об этом она сказала на брифинге.

«На случай дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике нужно еще раз подчеркнуть: ответ с российской стороны инициаторам безумных антироссийских авантюр будет решительным. И они должны это знать — разрушительным для них», — подчеркнула дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о продолжении давления в Армении на политические силы, выступающие за союзнические отношения с Россией. Она подчеркнула, что Москва не вмешивается во внутренние дела, но не может оставаться равнодушной к происходящему, считая Армению братской страной.

Захарова отметила, что эта деструктивная линия властей резко контрастирует с публичными заверениями Еревана о том, что они не предпринимают шагов для ухудшения отношений с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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