Россия готова противостоять давлению Запада на транспортные маршруты

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Владимир Путин еще на ПМЭФ поручил Минтрансу сделать так, чтобы больше судов ходило под российским флагом.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов; 5-tv.ru

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На саммите ШОС Россию представляет большая делегация. Ее участники обсуждают самые разные вопросы — в том числе безопасность международных маршрутов.

На полях форума министр транспорта Андрей Никитин дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку. Речь шла о переходе судов под российский флаг.

«Прошли сообщения о том, что Запад, в широком смысле слова, но прежде всего, конечно, Европа, будет максимально противодействовать российским транспортным коридорам. Вы это давление чувствуете уже?» — спросил журналист.

«Ну, мы находимся в диалоге с нашими друзьями, союзниками, партнерами по ШОС, по БРИКС, которые заинтересованы в развитии совместных транспортных коридоров, и, безусловно, совместно с ними мы такому давлению готовы противостоять. Но я бы хотел вернуться к тому, что сказал президент на Петербургском экономическом форуме, и задачу, которую Минтрансу поставил, — это создать такие условия для регистрации судов под российским флагом, сделать российский флаг удобным флагом, чтобы как можно больше судов, в том числе, ходило под российским флагом», — сказал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

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