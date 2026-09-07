Политолог Нимайер: Мерц самый непопулярный канцлер ФРГ со времен Второй мировой

Со времен Второй мировой войны Фридрих Мерц — самый непопулярный лидер Германии. Об этом в беседе с «Известиями» сказал политолог Ральф Нимайер.

По мнению эксперта, канцлер ФРГ находится в патовой ситуации. С одной стороны, ему уже нечего терять и у него, по сути, развязаны руки, но с другой, он хочет сохранить хоть какой-то авторитет.

«Граждане предпочитают другую партию, прежде всего „Альтернативу для Германии“ (АдГ)», — сказал Ральф Нимайер.

Политик добавил, что Мерц давно потерял уважение не только среди народа, но и среди своих единомышленников. Речь про его единопартийцев. Все дело в невыполненных обещаниях.

Например, Мерц не раз говорил, что при его руководстве партией, а также во время его пребывания на посту канцлера доля голосов АдГ сократится вдвое. Но ему удалось добиться ровно обратного эффекта. Сейчас многие немцы активно выбирают «Альтернативу для Германии».

Ранее лидер АдГ Алиса Вайдель выступила с критикой в адрес Мерца. По ее словам, из-за никчемной политики канцлера Германия превратилась в самую бедную страну. Долг ФРГ растет с геометрической прогрессией. Тем временем руководство страны не обращает на это должного внимания и делает все возможное, чтобы скрыть реальное положение дел от граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.