Успехом не пользуется: политолог назвал Мерца самым непопулярным канцлером ФРГ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 60 0

Он фактически привел страну к упадку.

Как немцы относятся к Фридриху Мерцу

Фото: Reuters/Christian Mang

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политолог Нимайер: Мерц самый непопулярный канцлер ФРГ со времен Второй мировой

Со времен Второй мировой войны Фридрих Мерц — самый непопулярный лидер Германии. Об этом в беседе с «Известиями» сказал политолог Ральф Нимайер.

По мнению эксперта, канцлер ФРГ находится в патовой ситуации. С одной стороны, ему уже нечего терять и у него, по сути, развязаны руки, но с другой, он хочет сохранить хоть какой-то авторитет.

«Граждане предпочитают другую партию, прежде всего „Альтернативу для Германии“ (АдГ)», — сказал Ральф Нимайер.

Политик добавил, что Мерц давно потерял уважение не только среди народа, но и среди своих единомышленников. Речь про его единопартийцев. Все дело в невыполненных обещаниях.

Например, Мерц не раз говорил, что при его руководстве партией, а также во время его пребывания на посту канцлера доля голосов АдГ сократится вдвое. Но ему удалось добиться ровно обратного эффекта. Сейчас многие немцы активно выбирают «Альтернативу для Германии».

Ранее лидер АдГ Алиса Вайдель выступила с критикой в адрес Мерца. По ее словам, из-за никчемной политики канцлера Германия превратилась в самую бедную страну. Долг ФРГ растет с геометрической прогрессией. Тем временем руководство страны не обращает на это должного внимания и делает все возможное, чтобы скрыть реальное положение дел от граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
Комплексная помощь: в Дагестане планируют создать Дом ветеранов СВО
19:10
Российская авиация нанесла удар по мосту в Краматорске
18:50
«Мне есть что делать для себя»: Шуфутинский рассказал, что не станет педагогом
18:33
Инвестиции в сказку: как не потерять деньги на необычных домах
18:24
Более полутора тысяч боевиков ВСУ оказались в окружении в Харьковской области
18:15
«Историческая засуха»: производство сыров во Франции под угрозой

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 11 человек
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео