«Полыхает»: в Оренбургской области горят 20 тысяч гектаров

Буквально каждый час меняется ситуация с масштабными природными пожарами в Оренбуржье. Одни очаги удается потушить, другие — продолжают угрожать населенным пунктам. В Беляевском районе пламя вплотную подошло к двум поселкам, идет эвакуация, а больше 80 спасателей пытаются остановить распространение огня. Тушение осложняют жара, сухая трава и сильный ветер.

Отстоять свои дома помогают и местные жители. Как развивается обстановка прямо сейчас — увидел корреспондент «Известий» Константин Тришкин.

Вот так вместе с закатом догорает очередное поле в Оренбургской области. Еще днем здесь была трава — теперь от нее остался только черный пепел. Для жителей ближайших поселков это уже не просто пожар где-то в степи. Огонь уже подошел к домам.

«Загоралось как бензин. Абсолютно. Не так, что по порядку идет, горит, а прям область берет и полыхает. Тушили, чем могли», — сказал местный житель Владислав Кикеев.

Главная проблема здесь — сильный ветер. Он не просто разносит искры, а перебрасывает огонь через большие расстояния.

«Но все равно, она даже по хату перепрыгивала. Считай, у нас прогон был восемь метров, даже больше, около 15 метров — он это все пролетело», — рассказал фермер Никита Леонтьев.

Пожар идет сразу несколькими фронтами. Особенно сложная ситуация в Беляевском районе. Местные жители рассказали о том, как все начиналось.

«Это было нечто. Это ужас еще был. Это словами не передать. Слезы и слезы. И вот это все трясется», — говорит местная жительница Лилия Тарасова.

Всю ночь люди здесь не спали — буквально отгоняли огонь от домов.

С возгоранием борются пожарные и помогают в этом им местные жители, которые тушат возгорание подручными средствами: кто вениками, кто лопатой, а кто и автомобильными ковриками.

И таких очагов в регионе сразу несколько. Только за последние сутки в Оренбургской области произошли десятки пожаров. Большая часть — ландшафтные. Огнем охвачены около 20 тысяч гектаров. В некоторых селах эвакуируют людей.

Огонь отрезает людей от целых районов. Из-за сильного дыма и почти нулевой видимости здесь перекрыли участок трассы. Многие пожары все еще не локализованы, для их тушения подключили авиацию: вертолеты Ил-76 и Ми-8 поднимутся в небо.

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