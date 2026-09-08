Тропа испытаний: в Забайкальском нацпарке закрыли маршруты из-за медведей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Ограничения ввели на фоне продолжающихся поисков туриста, который перестал выходить на связь.

В Забайкальском нацпарке закрыли маршруты из-за медведей

Фото: Марина Круглякова/ТАСС

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В Забайкальском нацпарке закрыли туристические маршруты из-за медведей

В Забайкальском национальном парке временно ограничили посещение двух туристических маршрутов из-за участившихся выходов бурых медведей. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Закрыты для посещения маршруты «Тропа испытаний» и «В бухту Змеиная». В администрации нацпарка уточнили, что решение связано с повышением активности диких животных на территории.

«Обращаем внимание: маршруты „Тропа испытаний“ и „В бухту Змеиная“ временно закрыты для посещения в связи с участившимися выходами бурого медведя», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Ограничения ввели на фоне продолжающихся поисков туриста, который перестал выходить на связь. Мужчина отправился один по маршруту «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос 6 сентября.

По данным администрации, поисковая операция продолжается уже третий день. В ней задействованы вертолет Ми-8, катера и автомобили.

Посетителей национального парка призвали соблюдать меры безопасности и не отправляться в лесные массивы в одиночку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии мужчина погиб после нападения медведя. Инцидент произошел, когда местный житель направлялся к остановке и решил зайти в лес, чтобы проверить домашний скот.

После нападения пострадавшего доставили в больницу, где врачи пытались спасти его жизнь. Однако травмы головы оказались слишком тяжелыми, мужчина скончался.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семье погибшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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