Порт и театр повреждены в результате атаки украинского БПЛА в Дагестане

Обломки дронов спровоцировали пожары.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Портовая инфраструктура и театр получили повреждения в результате атаки украинского БПЛА в Дагестане. Об этом сообщил врио главы республики Федор Щукин.
«Сегодня ПВО отразила атаку вражеских БПЛА, все воздушные цели уничтожены. В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы», — написал глава региона на канале в Telegram.
Возгорания оперативно потушили, жертв и раненых нет.
Ранее 24 августа в Дагестане после падения фрагментов дрона загорелся складской комплекс. Ранения получили двое сотрудников службы безопасности.
С начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины территория РФ регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Боевики атакуют российские регионы с применением БПЛА и ракетного вооружения. При этом целями террористических атак противника часто становятся гражданские здания, жилые дома и транспорт мирных жителей.
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