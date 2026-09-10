Порт и театр повреждены в результате атаки украинского БПЛА в Дагестане

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

Обломки дронов спровоцировали пожары.

Атака БПЛА ВСУ в Дагестане сегодня 10 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Портовая инфраструктура и театр получили повреждения в результате атаки украинского БПЛА в Дагестане. Об этом сообщил врио главы республики Федор Щукин.

«Сегодня ПВО отразила атаку вражеских БПЛА, все воздушные цели уничтожены. В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы», — написал глава региона на канале в Telegram.

Возгорания оперативно потушили, жертв и раненых нет.

Ранее 24 августа в Дагестане после падения фрагментов дрона загорелся складской комплекс. Ранения получили двое сотрудников службы безопасности.

С начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины территория РФ регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Боевики атакуют российские регионы с применением БПЛА и ракетного вооружения. При этом целями террористических атак противника часто становятся гражданские здания, жилые дома и транспорт мирных жителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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