Компот выйдет на славу: чем удобрять смородину и крыжовник осенью

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

От качества подкормки зависит, насколько питательным и сладким будет урожай.

Чем удобрять смородину и крыжовник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Смородину и крыжовник осенью следует удобрять минералами и навозом

Кусты смородины и крыжовника осенью начинают копить питательные вещества, которые в будущем дадут спелый и сладкий урожай. Уход за кустарником в том числе включает в себя правильную подкормку. О том, из чего ее составить, URA.RU рассказала садовод с 30-летним опытом, писатель и блогер Светлана Самойлова.

Осенние подкормки выполняются дважды. Первая укрепляет корни кустов, а вторая помогает сформировать плоды, которые появятся весной, пояснила Самойлова.

Подкормку первой очереди проводят до середины — конца сентября. Для нее стоит выбрать минеральное удобрение или двойной суперфосфат. В них есть все необходимые элементы, которые помогут растениям пережить осень.

Вторая подкормка должна выполняться в октябре, с началом заморозков. Под кусты следует выложить конский навоз — можно брать как сопревший, так и свежий.

«Если вносите свежий навоз, смотрите, чтобы он не касался главного ствола, отступайте на пять сантиметров», — предупредила Самойлова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сделать вкусные и полезные заготовки на зиму.

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