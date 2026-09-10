Жительницу Подмосковья арестовали за финансирование терроризма

Мытищинский городской суд арестовал жительницу Подмосковья по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

По версии следствия, женщина перевела деньги на счет террористического сообщества. В суде заявили, что она поддерживала его идеологию и знала, кому перечисляет средства.

Речь идет о сообществе, которое, как утверждает следствие, создал человек из числа участников движения «Артподготовка»*.

Следствие попросило суд отправить обвиняемую под арест. Ходатайство было удовлетворено.

Женщина пробудет в СИЗО два месяца, до 8 октября. Ей предъявлено обвинение по части статьи о финансировании терроризма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Москве подозреваемого в государственной измене.

По данным ведомства, мужчина сам связался через Telegram с запрещенной в России украинской террористической организацией. Затем он перевел деньги на криптокошелек, который, как утверждает ФСБ, использовался для финансирования украинских спецслужб.

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* — внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ.