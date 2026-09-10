На развитие инфраструктуры в Псковской области привлекли 275 миллиардов рублей

В инфраструктуру Псковской области инвестировали 275 миллиардов рублей

Псковская область получила 275 миллиардов рублей инвестиций на развитие, благоустройство и поддержку инициатив. Такую сумму удалось привлечь за пять лет благодаря национальным проектам и различным государственным программам. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам чиновника, уже есть результаты мер поддержки: регион посещают много туристов, которые остаются довольны увиденным.

«Люди это (изменения — Прим. ред.) видят, и остаются благодарны. Изменения кардинальные» — губернатор Ведерников.

Также он подчеркнул, что без внимания не остается большое количество инициатив, связанных с благоустройством дорожных систем.

«Для сравнения скажу, что в 2017 году дорожный фонд составлял 4,5 миллиардов рублей, в этом году 21,6 миллиардов рублей», — отметил Ведерников.

Также с 76% до 85% выросла обеспеченность жителей региона питьевой водой.

«Сегодня Псковская область — регион не только с богатейшим наследием, которое мы развиваем, сохраняем, восстанавливаем, но и с динамично меняющейся экономикой, где-то даже с хорошими лидерскими показателями», — подвел итог своей речи Ведерников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство РФ направит четыре миллиарда рублей на создание новых медучреждений в восьми регионах страны, среди которых есть и Псковская область.

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