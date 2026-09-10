На автозаводе Evolute в Липецкой области восстановили крышу после обрушения

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Предприятие снова работает, число сотрудников за год выросло в 3,5 раза.

Завод Evolute восстановил крышу

Фото: Telegram/Сергей Курбатов/SM_Kurbatov

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Автозавод Evolute в Липецкой области восстановил крышу после обрушения, которое произошло в феврале. Об этом сообщил замглавы региона Сергей Курбатов.

Он посетил предприятие и рассказал, что сейчас завод работает в обычном режиме. В цехах сварки, покраски и сборки выпускают автомобили.

«Предприятие не просто вернулось в строй, а вышло на новый уровень производительности», — высказался Курбатов.

Крыша обрушилась 10 февраля из-за снега. Это произошло в части сварочного цеха, построенного в 2014 году. Сам цех должны были снова запустить в апреле 2026 года.

При обрушении оборудование, которое использовали для выпуска машин, не пострадало. При этом несколько человек получили травмы.

После восстановления крыши завод вернулся к работе. За последний год число сотрудников на предприятии выросло в 3,5 раза. По словам Курбатова, зарплаты работников в среднем выше, чем по Липецкой области.

Замглавы региона также назвал завод одним из наиболее привлекательных мест для работы в области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Яндекс» начал продавать электромобиль Umo 5 частным покупателям. Автомобиль получил голосового помощника, с которым можно управлять рядом функций машины.

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