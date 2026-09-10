Меню на минималках: McDonald’s на Украине сократил ассортимент в ряде ресторанов
В компании предупредили, что доступные позиции могут отличаться в разных точках сети.
Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people
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McDonald’s на Украине сократил ассортимент в ряде ресторанов
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине сократила ассортимент в части заведений из-за перебоев с поставками продуктов. Об этом компания сообщила в Instagram*.
В компании пояснили, что причиной стали частые и продолжительные воздушные тревоги, которые приводят к задержкам поставок в рестораны.
«Из-за частых и продолжительных воздушных тревог мы сталкиваемся с задержками поставок продуктов в наши рестораны. Чтобы сохранить стабильное наличие наиболее популярных блюд, часть ресторанов временно переходит на сокращенное меню», — говорится в сообщении сети.
Клиентов предупредили, что доступные позиции могут отличаться в разных ресторанах.
Ранее сеть McDonald's на Украине уже сообщала о перебоях с поставками, из-за которых некоторые блюда временно исчезли из меню ряда заведений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве возникли перебои с поставками продуктов. По данным британской газеты Guardian, жители города столкнулись с дефицитом продовольствия из-за проблем в цепочках поставок со стороны производителей и торговых сетей. Некоторые магазины продолжают работать, однако это сопровождается значительным ростом цен. Украинские власти заявляют о повышении стоимости продуктов на 2,5%, тогда как представители розничных сетей считают эту оценку заниженной.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
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