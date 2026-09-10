Актера из «Доктора Кто» обвинили в шести сексуальных преступлениях

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 59 0

Британцу вменяют насилие, вуайеризм и непристойное обнажение.

Актера из Доктора Кто обвинили в сексуальных преступлениях

Фото: www.globallookpress.com/Gary Mitchell

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Актера из «Доктора Кто» Ноэла Кларка обвинили в шести сексуальных преступлениях

Британскому актеру и режиссеру Ноэлу Кларку предъявили шесть обвинений в сексуальных преступлениях по заявлениям пяти женщин. Об этом 9 сентября сообщил портал ITV со ссылкой на лондонскую полицию.

По данным Королевской прокурорской службы, 50-летнего артиста обвиняют по двум эпизодам сексуального насилия, трем эпизодам вуайеризма и одному эпизоду непристойного обнажения. Предполагаемые преступления происходили с 2007 по 2016 год.

Расследование началось в сентябре 2025 года. Детектив Майк Кэгни заявил, что женщины, связанные с этими обвинениями, продолжают получать поддержку специалистов. Кларк должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 21 октября.

Актер известен по роли Микки Смита в сериале «Доктор Кто», а также как сценарист и исполнитель главной роли в фильме «Шпана».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера и музыканта Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах: несколько девушек заявили о преступлениях насильственного характера, причем большинство из них на момент предполагаемых инцидентов были несовершеннолетними. Сам Лето отверг все обвинения, заявив, что никого ни к чему не принуждал, и назвал слова фанаток клеветой.

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