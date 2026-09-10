«Осведомлены»: Британия устанавливает детали инцидента с охранником посольства в Москве

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

По данным ФСБ, мужчина передавал украинским кураторам сведения о сотрудниках ведомства.

Британия отреагировала на задержание агента СБУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ

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МИД Британии заявил об осведомленности о задержании агента СБУ в Москве

МИД Великобритании сообщил, что знает о задержании в Москве бывшего сотрудника охраны британского посольства, которого российские спецслужбы подозревают в работе на СБУ. Об этом заявил представитель британского внешнеполитического ведомства в разговоре с ТАСС.

«Мы осведомлены об этом инциденте», — сказал представитель МИД.

По его словам, британская сторона начала выяснять, что произошло.

О задержании мужчины стало известно ранее 10 сентября. По данным ФСБ, мужчина передавал украинским кураторам сведения о британских дипломатах. Эти данные, по версии ФСБ, могли использоваться для подготовки нападений.

В числе возможных целей назывался посол Великобритании в России Найджел Кейси. По данным российских спецслужб, планируемые атаки должны были затем представить как действия России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ допросила агента украинских спецслужб, который следил за российским военным в Москве и готовил атаку с помощью дрона. Мужчина заявил, что начал работать на Украину в 2026 году.

Он также должен был пройти обучение в Киеве у западных инструкторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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