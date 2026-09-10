Во Франции выявили еще 26 жертв по делу Джеффри Эпштейна

Французские следователи установили 26 человек, которые могли стать жертвами преступлений американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции France Inter.

Расследование возобновили в феврале после изучения обстоятельств, связанных с парижской квартирой Эпштейна. Его целью стало выявление возможных посредников финансиста во Франции и установление всех лиц, которые могли быть причастны к преступлениям сексуального характера.

«После возобновления предварительного расследования в феврале <…> мы на настоящий момент насчитали 26 жертв», — сказала Бекко.

По словам прокурора, 13 из выявленных людей ранее не фигурировали в делах, связанных с Эпштейном. При этом французские правоохранители проверяют не только возможные преступления на территории страны, но и случаи, когда граждане Франции могли пострадать за рубежом.

Джеффри Эпштейн в 2019 году в США был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года финансист умер в тюрьме. По итогам расследования его смерть была признана самоубийством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданка России Юлия Молчанова стала одной из жертв Джеффри Эпштейна. По данным The Wall Street Journal, Молчанова познакомилась с американским финансистом в 2011 году во время поездки в Нью-Йорк. Позже она переехала в США, однако обещанной помощи с поступлением в институт моды не получила. По словам женщины, Эпштейн выплачивал ей деньги и контролировал ее действия.

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