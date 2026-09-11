Сухогруз «Русский Восток» выбросило на мель у берегов Владивостока

Масштабная операция по спасению севшего на мель судна «Русский Восток» в эти минуты разворачивается в столице Приморья. Во время шторма сухогруз прибило к берегу. Всего за несколько дней он стал новым арт-объектом. Сотни туристов, в том числе из Китая устремились сюда, чтобы сделать эффектные кадры.

Но радость путешественников не разделяют местные чиновники. Для них это судно — настоящая головная боль. Почему — узнал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Сегодня на борт к выброшенному на берег во Владивостоке сухогрузу подошел катер «Водолаз Сашков». Отсюда на борт высадились специалисты Владморспаса. Сейчас они провели обследование судна. И судя по тому, что недалеко на рейде находится спасательный буксир, возможно, сегодня начнется операция по спасению вот этого сухогруза «Русский Восток» — его попытаются сдернуть с отмели.

Напомним, что три дня назад из-за шторма в Японском море сухогруз, который находился на рейде в акватории Амурского залива, сорвался с единственного якоря. Цепь, которая обросла ракушками, а второй якорь на баке поднят. Сейчас кормой сюда швартуется к берегу спасательный буксир, и возможно в ближайшее время начнется спасательная операция.

— Буксир вот он, стоит. И как параход этот стоит, так и в таком направлении таком, кормой, потащат.

— То есть вы считаете. что вот эта цепь, она зацепилась?

— Видите, она набита. Якорь где-то там.

Сухогруз «Русский Восток» принадлежит одноименной компании. Всего у нее пять судов. Конкретно это находилось на рейде под Владивостоком незаконно около полугода. Прокуратура даже выходила с инициативой обязать собственников убрать сухогруз. Но дело в том, что компания вот уже несколько месяцев находится в стадии банкротства. У нее многомиллионные долги. У нее два собственника. Один пропал без вести, а другой уже достаточно долго находится за пределами России.

На борту не было членов экипажа. Они перестали набирать экипаж уже примерно как полгода. Но широкий резонанс эта история получила из-за того, что сухогруз прибило к берегу в туристическом месте под Владивостоком. Здесь находится маяк Токаревского, куда постоянно ежедневно приходят толпы туристов, в том числе и иностранцы.

«Мы туристы, только приехали. И давно услышали, что здесь кораблик. Вообще мы сюда постоянно едем. Как заезжаем, так забавно смотрим. Достопримечательность», — рассказал турист Виктор.

— А как вы думаете, вот такие суда нужно убирать или пускай остаются и становятся туристическими какими-то?

— Да я думаю, убирать, — считает местный житель Игорь Чаркин.

— Почему?

— Железо, плюс какие-то нефтепродукты у него остались на борту. Постепенно это начнет засорять.

— То есть лучше убрать?

— Да.

Юридически судно все-таки частная собственность, а значит государственные ведомства и структуры не могут производить с ним какие бы то ни было действия. Единственное исключение: сухогруз «Русский Восток» угрожает жизни и здоровью человека, а значит в целях обеспечения безопасности населения его могут все-таки убрать подальше от берега.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.