Армия России ударила по логистическому центру Вооруженных сил Украины «Гостомель». Он ранее использовался для хранения и распределения комплектующих для производства БПЛА. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В городе Киев и Киевской области поразили <…> логистический центр «Гостомель», — заявили в публикации военного ведомства в МАКС.

Также поражены дата-центр «Би-мобайл», который обеспечивал хранение, обработку и трансляцию данных, включая разведывательные. Кроме того, на уничтоженных объектах занимались оборудованием сетевого оборудования в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что за ночь силы ПВО поразили 777 украинских дронов над регионами России.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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