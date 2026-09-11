Die Welt: речь Мерца после поражения на выборах нанесла ущерб партии ХДС

После поражения на выборах выступление канцлера Германии Фридриха Мерца в бундестаге стало ударом по партии Христианско-демократического союза (ХДС), которую он представляет. Об этом написала немецкая газета Die Welt.

В статье говорится о том, что раньше Фридрих Мерц был талантливым оратором, однако ныне от этого мастерства не осталось и следа. Во время дебатов канцлер ФРГ вел себя как новичок: он метался между сентиментальностью и агрессией, искажал факты и терял нить рассуждения. Кроме того, опытный политик не смог убедительно ответить ни на один вопрос.

Например, когда Фридриха Мерца попросили перечислить достижения современной Германии, то он решил, что самое время вспомнить прошлое. В конечном счете даже некоторые соратники Мерца посчитали его речь недостойной.

Помимо этого, выступление канцлера также подверглось критике из-за его неоднозначных высказываний о миграционной политике.

Ранее Фридрих Мерц и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель устроили перепалку из-за России и Украины. Это случилось на фоне победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт. Команда Вайдель набрала 43,8% голосов, а партия Мерца получила всего 17,2%. Это худший результат за все время существования ХДС.

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