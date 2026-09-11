Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Юлии и Алины

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 49 0

У сестер неправильно растут кости черепа.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Мечты о беззаботном детстве у сестер — Юлии и Алины из Башкирии — оборвала редкая патология головы.

Кости черепа растут неправильно. И если не провести срочную операцию, девочки навсегда могут остаться инвалидами, лишиться слуха и зрения.

Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую для лечения сумму. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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