Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Юлии и Алины

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Мечты о беззаботном детстве у сестер — Юлии и Алины из Башкирии — оборвала редкая патология головы.

Кости черепа растут неправильно. И если не провести срочную операцию, девочки навсегда могут остаться инвалидами, лишиться слуха и зрения.

Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую для лечения сумму. Большое вам спасибо.

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