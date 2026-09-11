Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Юлии и Алины

У сестер неправильно растут кости черепа.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Мечты о беззаботном детстве у сестер — Юлии и Алины из Башкирии — оборвала редкая патология головы.
Кости черепа растут неправильно. И если не провести срочную операцию, девочки навсегда могут остаться инвалидами, лишиться слуха и зрения.
Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую для лечения сумму. Большое вам спасибо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 сент
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для сестер Каримовых
- 4 сент
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для трехлетней Есении
- 3 сент
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Есении
- 28 авг
- Пятый канал продолжает акцию «День Добрых дел» для 12-летнего Дани
- 27 авг
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 12-летнего Дани
- 21 авг
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для шестилетнего Вовы
- 20 авг
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Владимира
- 14 авг
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Ульяны
- 13 авг
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ульяны из Свердловской области
- 7 авг
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для юной Насти
42%
Нашли ошибку?