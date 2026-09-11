«Шел к этому 50 лет»: Сергей Жуков о мюзикле «Плакса»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 25 0

Когда артист увидел красную дорожку, он радовался, как ребенок.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Сергей Жуков считает мюзикл «Плакса» главным достижением за 50 лет

Музыкант, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков считает мюзикл «Плакса», в создании которого он участвовал как композитор, своим огромным достижением, к которому он шел 50 лет. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на премьере постановки.

«Я к этому дню, возможно, шел все свои 50 лет. Думал ли я, мечтал ли я, что буду стоять в Театре мюзикла?» — поделился музыкант своими впечатлениями.

Жуков отметил, что, когда он увидел красную дорожку и понял, что она — в том числе в его честь, и что по ней действительно пойдут десятки зрителей, он удивлялся и радовался, как ребенок.

Также музыкант добавил, что осознает, какое высокое доверие ему оказали, дав должность композитора в постановке подобного уровня.

Премьера постановки «Плакса» состоялась в Московском театре мюзикла 10 сентября 2026 года. Это совместный проект Национальной Медиа Группы, СТС, Московского театра мюзикла и компании «Руки Вверх Интертеймент», созданный по мотивам популярного сериала СТС и Wink.

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